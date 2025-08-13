お絵描きを習慣化したい！……と思いつつ、日常のアレコレに流されて気づけば今日も描けなかったなーーーそんな経験はありませんか。そんな「描くまでのハードル」を下げてくれるのが、Wacom MovinkPad 11。私は先日の発表会で使い心地のよさに一目惚れして早速ポチッと購入。[記事]“描く”に特化したタブレット！ 「Wacom MovinkPad 11」7月31日より発売https://getnews.jp/archives/3636606今回は実際に使ってみた感想をお届