8月29日（金）より全国公開される劇場アニメ『不思議の国でアリスと』より、「原菜乃華×マイカ ピュ」「原菜乃華×間宮祥太朗」のインタビュー映像も収めた、Wアフレコメイキング映像が公開。また、りせとアリスの初対面シーンや不思議の国への入り口を描く本編映像も公開された。1865年にルイス・キャロルが生み出し、今もなお世界中で読み継がれ、数多く映像化されてきた名作『不思議の国のアリス』が、日本で初の劇場アニメー