【「メダリスト展」（東京会場）】 会期：8月13日～9月2日 会場：松屋銀座8階イベントスクエア 【拡大画像へ】 つるまいかだ氏のマンガ「メダリスト」初の展覧会となる「メダリスト展」が8月13日、東京の松屋銀座会場で幕を開けた。 本展示会では、つるまいかだ氏による本展のための描き下ろしアートや、クロッキー、設定資料などを展示した「つるま先生