北海道渡島保健所は2025年8月11日、知内町内の旅館で食中毒が発生したと発表しました。食中毒が発生したのは、知内町湯ノ里の「知内温泉旅館」です。保健所などによりますと、8月3日午前9時半ごろ、帯広保健所管内の中学校から、複数の生徒と教員が下痢や腹痛などを発症したと連絡がありました。知内町を訪れていたのは帯広保健所管内にある中学校の野球部で、スポーツ大会に参加するための遠征で7月29日から8月2日まで、こ