近年、著作権切れによってパブリックドメインとなった初期キャラクターたちが、相次いでホラー映画化されています。これまでにクマのプーさんや、「蒸気船ウィリー」版の初代ミッキーマウスを題材にした作品が話題を集めました。そんな流れの新たなターゲットとなったのが「ポパイ」――。「ポパイ・ザ・スレイヤー・マン」が、2026年7月24日よりヒューマントラストシネマ渋谷ほか、全国劇場にて公開されることが決定しました