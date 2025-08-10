WTTチャンピオンズ横浜卓球パリ五輪代表の張本美和（木下グループ）が、悔しさのあまり号泣した。張本は9日、横浜BUNTAIで行われた「WTTチャンピオンズ横浜大会」女子シングルス2回戦で同五輪銅メダルの早田ひな（日本生命）に2-3で惜敗。試合後には第5ゲーム途中で早田がとったメディカルタイムアウトに対して、涙で疑問と怒りをぶつけた。2ゲームずつをとった第5ゲーム。4-2とリードして「勝利に向けていい感じだった」時に