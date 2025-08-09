新車52万円の「最新“3人乗り”トライク」がスゴイ！神奈川県相模原市に拠点を置くカーターは、ユニークな乗り物である「APトライク125」を展開しています。これはクルマとバイクの長所を併せ持つ小型の屋根付きトライクで、高い実用性や手頃な価格と維持費によって人気を集めています。新車52万円の「最新“3人乗り”トライク」がスゴイ！【画像】超カッコイイ！ これが52万円の「“3人乗り”トライク」です！（22枚）APト