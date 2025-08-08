硬式野球部員数67人を大きく上回る総勢約250人の吹奏楽部球場の雰囲気が一変した──。第107回全国高校野球選手権大会は7日、大会第3日が行われ、第3試合に春夏を通じ甲子園初出場の叡明（埼玉）が登場し、津田学園（三重）と対戦した。三塁側のアルプススタンドでは「魔曲」が演奏され、選手の背中を押した。先制を許し序盤は苦しい展開も、5回に同点に追いつく。タイブレークに持ち込んだが、12回に決着。4-5で敗れ、甲子園