毎日食べても飽きない、ギンビスが守り続ける“いつもの味” ――ギンビスの中でも「アスパラガスビスケット」の誕生は1968年。「たべっ子どうぶつ」も1978年にできたロングセラー商品ですね。こんなに長く愛される魅力や秘密はどこにあるとお考えですか。 一番の理由は、味と品質が変わらない点にあると思います。アスパラガスビスケットは、現在の巾着タイプのパッケージになる前に、一斗缶から量り売り