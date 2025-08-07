エディオンは8月9日〜10月26日の期間、ポップアップストア「エディオン関西空港エアロプラザ店」を、関西国際空港（大阪府泉佐野市）内のエアロプラザ2階にオープンする。●インバウンド向けにブランドの認知度を向上同社は、多くの訪日外国人が利用する関西国際空港に「エディオン関西空港エアロプラザ店」を出店することで、訪日外国人との接点を強化するとともに、エディオンブランドの認知向上を目指す。店内には、人気