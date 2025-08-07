俳優のジョシュ・ブローリンが、『グーニーズ』の続編を作ることによって、名作として語り継がれているオリジナル作に「傷がつく」ことを心配している。1985年公開の同人気映画でブランドことブランドン・ウォルシュ役を演じていたジョシュは、続編製作を希望している一方で、前作の「思い出」を台無しにしたくないとも感じているという。 【写真】映画「グーニーズ」驚きの転身を遂げた子役も