新しい16インチの「MacBook Pro」に付属する新型の140W USB-C電源アダプタに関して、互換性の問題が報告されています。 ↑一部ユーザーが従来の電源アダプタ延長ケーブルを使えない（画像提供／Homemade Media／Unsplash）。 下の画像を見てください。左側が従来のUSB-C電源アダプタ、右側が新型のUSB-C電源アダプタです。充電器のプラグ部分が取り外せる構造は変わっていませんが、プラグの形状が「C7」規格から、よりスリ