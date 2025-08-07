ニューストップ > 車ニュース > 自宅前の「段差スロープ」はNG？法律違反になる理由と安全な解決策と… クルマ 道路交通法 SNS くるまのニュース 自宅前の「段差スロープ」はNG？法律違反になる理由と安全な解決策とは 2025年8月7日 9時20分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 「段差スロープ」の設置方法についてくるまのニュースが取り上げた 道路上に段差スロープを設置する行為は、法律違反に該当すると説明 事故のリスクなどがあり、適切な解決策は「切り下げ工事」だとしている 記事を読む おすすめ記事 中居正広氏に新事実報道！全否定した“性暴力”の中身…代理人弁護士は「出所不明」と一蹴 2025年8月7日 10時55分 中居正広、元フジアナへの「性暴力の全貌」報道で絶たれた “名誉回復” の希望「これが決定打かな」ネット震撼 2025年8月6日 16時12分 「香典が遺族に渡ってない」中山美穂（享年54）「お別れの会」で起きていた“深刻トラブル”《妹・忍は取材に…》 2025年8月7日 7時0分 高畑充希起用に批判の声は“見出し”のせいで勘違いか、新海誠監督は「作っておいて良かった」 2025年8月6日 18時0分 河合郁人、木村拓哉を“軽すぎる”扱いで批判殺到、元TBSプロデューサーも苦言「いかがなものか」 2025年8月6日 18時0分