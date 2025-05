多くの映画やドラマ、演劇や小説は、筋書き(プロット)に注目してみると似たような展開だと感じることがあります。よく使われるプロットが人気である理由、そのプロットの起源などについて、作家でラジオプロデューサーのエリアン・グレイザー氏が語っています。Why does every film and TV series seem to have the same plot? | Aeon Essayshttps://aeon.co/essays/why-does-every-film-and-tv-series-seem-to-have-the-same-plot