台湾に拠点を置く半導体製造企業のTSMCが製造したチップが、アメリカの輸出規制対象である中国企業・HuaweiのAIプロセッサに利用されていたことが判明しました。これを受けてアメリカ商務省が、TSMCに対して10億ドル(約1460億円)以上の罰金を科す可能性があると、海外メディアのロイターが報じました。Exclusive: TSMC could face $1 billion or more fine from US probe, sources say | Reutershttps://www.reuters.com/technolog