日本代表が森保一監督のもとで快進撃を続ける2026年ワールドカップのアジア最終予選（3次予選）。本日のバーレーン戦で勝利すれば、開催国以外では世界最速で8大会連続8回目のワールドカップ出場が決まる。そこで、今回は過去のアジア予選において、日本をワールドカップ出場に導いた選手たちを振り返る（※2002年は自国開催であるため除外）。1998年大会：岡野雅行日付：1997年11月16日試合：1998年ワールドカップ アジア地区第3