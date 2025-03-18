英2部のコヴェントリーで活躍する坂元達裕。日本代表経験もある28歳の技巧派レフティは、世界的スターだったフランク・ランパード監督からも「大好き」と称賛されている。コヴェントリーが3-0で勝利した15日のサンダーランド戦では坂元に対する相手のプレーが物議を醸しているようだ。坂元が倒されたことがきっかけで乱闘沙汰が勃発。コヴェントリーの同僚たちは坂元の応援に次々に駆け付けたそう。『Coventry Telegraph』によれば