オランダの名門フェイエノールトでプレーする日本代表FW上田綺世は、16日のトゥウェンテ戦で2ゴールを叩き出し、6-2の勝利に貢献した。26歳のストライカーは今季怪我などで苦しんできたが、元オランダ代表FWのロビン・ファンペルシー新監督は「トップクラスのストライカーだ。基本的にストライカーが持つべきものを全て持っている。すべてのストライカーが欲しがる資質を備えている」と称賛していた。かつてフェイエノールトでもプ