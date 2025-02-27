テゲバジャーロ宮崎とキットサプライヤーのYonex（ヨネックス（株））は1月25日、2025シーズンの明治安田J3リーグで使用する新ユニフォームを発表した。各キットのデザインは、引き続きファッションEC「ZOZOTOWN」を運営するクラブビジョン推進パートナー「（株）ZOZO」の協力のもとに制作されている。Tegevajaro Miyazaki 2025 Yonex Kit／2025シーズン オーセンティックユニフォーム一次販売は明日まで‼＼一次販売でご購入