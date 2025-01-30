◆ピエール マルコリーニのバレンタイン2025。アシンメトリーなハートの形のチョコレートやブランド30周年記念アソートに注目！2025年にブランド創立30周年を迎える「ピエール マルコリーニ」。「Surprise Surprise」をテーマにスペシャルなバレンタインコレクションを展開。アシンメトリーなハートの形が目を引く「クール ココロ シリーズ」や、過去の貴重な限定品や時代を超えて愛されるアイテムなど、ブランドが誕生した1995年