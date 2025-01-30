米国債利回り（NY時間16:25）（日本時間06:25） 米2年債 4.216（+0.021） 米10年債4.532（+0.000） 米30年債4.775（0.000） 期待インフレ率2.409（-0.003） ※期待インフレ率は10年債で算出 きょうのＮＹ債券市場で米１０年債利回りは横ばい。午後にＦＯＭＣの結果が発表なり、政策金利は予想通りに据え置かれたものの、声明でインフレ目標への進展に関する文言が削除されたことで利回りは上昇。その後のパウ