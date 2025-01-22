バルセロナは、21日に行われたUEFAチャンピオンズリーグのベンフィカ戦に5-4で勝利した。後半23分時点で2-4とリードされていたが、そこから3点を奪って、壮絶な試合を制している。Optaによれば、バルサはCLで4失点しながら勝利した史上2番目のチームになったそう。また、2点差から逆転したのは史上初だとか。そのなかで、バルサFWロベルト・レヴァンドフスキはPKで2ゴールを記録。これでクリスティアーノ・ロナウドが持っているCL