½÷Í¥¤Îº´¡¹ÌÚ´õ¡Ê36ºÐ¡Ë¤¬¡¢1·î10Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ö¥é¥ô¥£¥Ã¥È¡ª¡×¡ÊTBS·Ï¡Ë¤Ë½Ð±é¡£ÀÄÌÚ¥Þ¥Ã¥Á¥ç¡Ê29ºÐ¡Ë¤¬¸À¤¤Êü¤Ã¤¿¤Ò¤È¸À¤Ë¡Ö¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡Á¡ª¥«¥Ã¥³ÎÉ¤¹¤®¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£º´¡¹ÌÚ¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢¼ç±é¥É¥é¥Þ¡ÖÃÏ¹ö¤Î²Ì¤Æ¤Þ¤ÇÏ¢¤ì¤Æ¤¤¤¯¡×¤ÎÀëÅÁ¤ò·ó¤Í¤Æ¡¢Æ±ÈÖÁÈ¤Ë½éÅÐ¾ì¡£ÏÓÎ©¤ÆÉú¤»1²ó¤Ë¤Ä¤­ÌäÂêÊ¸¤¬1Ê¸»úÉ½¼¨¤µ¤ì¤ë¡È¥Þ¥Ã¥Á¥ç¥¯¥¤¥º¡É¤Ë¡¢¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¤«¤±¤ª¤Á¤ÎÀÄÌÚ¥Þ¥Ã¥Á¥ç¤È¥³¥ó¥Ó¤òÁÈ¤ó¤ÇÄ©Àï¤¹¤ë¡£º´¡¹ÌÚ¤Ï¡Ö¤¬¤ó¤Ð