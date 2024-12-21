ÆüËÜÂåÉ½GKÎëÌÚºÌ±ð¤â¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¥¤¥¿¥ê¥¢¤Î¥»¥ê¥¨A¡£20Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿Âè17Àá¥ô¥§¥í¡¼¥ÊÂÐ¥ß¥é¥óÀï¤Ç¤Ï¡¢Î¾¥Á¡¼¥à¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤¬»Ò¸¤7É¤¤È°ì½ï¤Ë¥Ô¥Ã¥Á¤ËÆþ¾ì¤·¤¿¡£In occasione di #VeronaMilan, i calciatori scendono in campo insieme a cuccioli di cane per sensibilizzare sul tema dell¡Çadozione. 🐶❤️ pic.twitter.com/pf1oslgFyp— Lega Serie A (@SerieA) December 20, 2024¤½¤ÎÌÜÅª¤Ï¡¢¡ÖÆ°Êª¤Î