ÆüËÜ¥Ï¥à¤Ï9Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡Ø2024Ç¯ÅÙ¸½Ìò¥É¥é¥Õ¥È¡Ù¤Ç¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÎµÈÅÄ¸­¸ãÊá¼ê¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤«¤éÆüËÜ¥Ï¥à¤Ë°ÜÀÒ¤·¤¿Áª¼ê¤Ï³èÌö¤¹¤ë·¹¸þ¤Ë¤¢¤ë¡£22Ç¯¥ª¥Õ¤Ë¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ËFA°ÜÀÒ¤·¤¿¶áÆ£·ò²ð¤Î¿ÍÅªÊä½þ¤Ç²ÃÆþ¤·¤¿ÅÄÃæÀµµÁ¤Ï16Ç¯¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¤Ç¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ËÆþÃÄ¤·¡¢21Ç¯¤Ë¥ê¥ê¡¼¥Õ¤Ç18»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¤ÆËÉ¸æÎ¨2.16¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¤¬¡¢¸Î¾ã¤Ëµã¤¤¤¿¥·¡¼¥º¥ó¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡£ÆüËÜ¥Ï¥à¤Ë°ÜÀÒ¤·¤¿23Ç¯¡¢³«Ëë°ì·³¤òÄÏ¤à¤È¡¢3