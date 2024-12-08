¡Ö¼«Ê¬¤ÇÁ°¤ËÆ§¤ß½Ð¤¹¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ã¤Æ¡¢ÀäÂÐ¤Ë¤­¤Ã¤«¤±¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ËÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤½¤ì¤Ï¡¢ÅÙ¶»»î¤·¤Ë¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò¼õ¤±¤è¤¦¤È»×¤Ã¤¿½Ö´Ö¤Ç¤·¤¿¡£º£¡¢Î©¤Á»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢²¿¤«¤òÄü¤á¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¿¤Á¤Î¡È¤­¤Ã¤«¤±¡É¤Ë¾¯¤·¤Ç¤â¤Ê¤ì¤¿¤é¡¢¤È¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¤â±£¤µ¤º¤ËÏÃ¤·¤Æ¤¤¤³¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤½¤¦¸ì¤ë¤Î¤ÏÀ¼Í¥¡¦²Î¼ê¡¦ÇÐÍ¥¤ÈÉý¹­¤¯³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ëÁó°ææÆÂÀ¡£º£·î¤Ï¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡õ¼Ì¿¿½¸¡ØCollage¡Ù¤¬È¯Çä¤µ¤ì¡¢Ç¯Ëö¤Ë¤Ï¥é