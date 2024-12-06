■BTS V、アンニュイな表情から無邪気な姿まで「Winter Ahead」オフショットを大量投稿 【写真・動画】セクシーなテテからノリノリテテまで、BTS Vの投稿 BTSのV（ヴィ）が、Instagramを更新。11月末にリリースしたパク・ヒョシンのデュエット曲「Winter Ahead（with PARK HYO SHIN）」の撮影オフショットなど、19枚もの写真と動画を投稿した。 1、2枚目はオールブラックコーデでしゃがみこむショット