元グラビアアイドル・小泉みゆき（39）との不倫が報じられた国民民主党代表の玉木雄一郎氏（55）。11月11日、「Smart FLASH」は玉木氏と小泉が今年7月と10月に高松市内のホテルや都内のバーで“密会”していたことを報じた。同日の会見で玉木氏は報道を「おおむね事実」と認め謝罪。党代表としての続投が決定した翌12日の会見では、記者の質問に対し、不倫相手との宿泊に公費を使っていないとも断言したが、その直後にX上で、ある