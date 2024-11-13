フジテレビの小室瑛莉子アナウンサー（25)が13日、自身のインスタグラムのストーリーズを更新。現在の体調について記した。小室アナは担当する11日の「めざまし8（エイト）」（月〜金曜前8・00）生放送中、貧血のため倒れ込み退席し、前日も番組を欠席していたが、この日の放送で2日ぶりの出演で元気な姿を見せた。小室アナは「大変ご心配おかけしました」と書き出し、「今日からめざまし8も出演しています」と報告。「皆様