来週の主な予定パウエル議長とウォラー理事の講演日銀主な意見米消費者物価と中国住宅価格エヌビディアAIサミット ・パウエルFRB議長とウォラー理事の講演、ベイリー英中銀総裁と追加利下げに1人反対したマン英中銀委員の講演も ・日銀10月会合の主な意見植田日銀総裁は会見で「時間的余裕ある」表現を今後使わないと発言、一時円高進む ・米消費者物価指数11月FOMCではインフレに関して「自信