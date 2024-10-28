【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■公開収録は、11月27日にNHKホールにて実施！ BTS・JINの特別番組『Venue101 Presents JIN SPECIAL』が、NHK総合で放送。その公開収録が、11月27日にNHKホールにて行われることが決定した。 この番組は、毎週土曜23時から同局でオンエアされている音楽番組『Venue101』のスピンオフ特番。 日本の音楽番組に初めてソロ出演するJINは、1stソロアルバム『Happy』（11月15日