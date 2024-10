X(旧Twitter)がインドの規制当局に提出した書類から、インド市場における2023年4月〜2024年3月の会計年度の収益が前年比で90%近く減少したことが判明しました。Elon Musk's X hit by 90% revenue plunge in India | TechCrunchhttps://techcrunch.com/2024/10/23/xs-india-revenue-falls-90-filing-shows/Elon Musk’s X India struggles with a 90% decline in revenue in FY24https://entrackr.com/news/elon-musks-x-india-str