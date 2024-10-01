今回ご紹介するのはダイソーで見つけたキッチンアイディアグッズ。よくあるタイプは横から覗き込む必要があるのですが、この商品は姿勢を変えずに上から覗き込むだけで使うことができるんです。ちょっとした手間を省けるので、日々の料理で活躍すること間違いなし。ぜひチェックしてみてくださいね♪【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：上から量れる計量カップ（300mL）価格：￥110（税込）容量（約）：300mL販売ショップ：