キャンドゥで気になって購入してみた『ボディコンシーラー』。他店だと安くても1,000円以上はするのに、300円で販売されていて目を疑いました…！体の気になる部分に塗ることで、黒ずみや毛穴を隠してくれるというグッズ。果たして効果があるのか…夏の日焼けで気になる部分だらけの筆者が検証してみました！【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：コッソリン ボディコンシーラー価格：￥330（税込）内容量（約）：20g販売ショ