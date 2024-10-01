セリアで可愛い収納ボックスを発見！ブック型だから、中に小物を入れてインテリアのように飾ることができます♡リップクリームや目薬など、机につい出しっぱなしにしてしまうアイテムも生活感を消しながら保管できて便利。ちょっと惜しい部分はあるのですが、デザイン性・利便性ともに買って良かったなと思える商品でした！【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：ヴィンテージ風ブック型BOX／くまのプーさん価格：￥110（