カフェやケーキ屋さんでよく見かける、お洒落なケーキカバーを「スリーピー」で発見！『ケーキドームカバー』は、高級感のあるガラス製でしっかりとした作りなのに扱いやすさが◎。しかも高さがあるので、デコレーションを崩す心配もなし。さらに、インテリア雑貨としても使えるという優秀っぷり。これは見逃せません！【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：ケーキドームカバー価格：￥550（税込）サイズ（約）：14cm×18cm販