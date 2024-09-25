白鷹町の郵便局で起こった強盗事件について、関係者への取材で容疑者の男の人物像が見えてきました。 【写真を見る】「大人しくてすごく優しい」白鷹町の郵便局強盗事件容疑者は犯行の翌日も普段と変わらない様子男の人物像が見える（山形） 容疑者は犯行の翌日も仕事現場に顔を出し、普段と変わらない様子だったということです。 この事件は今月１２日、山形市上町４丁目の大工の男（６５）が、白鷹町中山の白鷹簡易郵便局