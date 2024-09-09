弁護士ドットコムには、マンションの隣人トラブルに関する相談がよく寄せられています。その中でも多いのが「騒音トラブル」です。しかし、「ため息がうるさい」というクレームをつけられてしまった男性がいます。男性によると、隣人は高齢の女性で、管理会社を経由してクレームの手紙が届いたそうです。手紙には、「深夜から早朝にかけてのいびきがうるさい」「女性の声がうるさい」といったことや、「ため息がうるさい」とまで書