6月30日、香川県の高松港朝日地区コンテナターミナルで発見されたアリ約200匹は、注意が必要なアカカミアリだったことが、きょう（3日）明らかになりました。 香川県によりますと、アカカミアリはヒアリの仲間で、ヒアリほど毒は強くありませんが、刺されると激しい痛みやかゆみがあらわれる場合があり、蔓延した場合には著しく重大な影響を与えるおそれがある「要緊急対処特定外来生物」に指定されているということです。