サイの密猟を防ぐため、角に放射性同位元素を注入して、サイにとっては無毒ながら人間にとっては有毒という状態にして価値を落とし、また、密猟された場合に容易に検出できるようにするという「THE RHISOTOPE PROJECT」という試みが行われています。Rhisotope - Saving Rhinos with Sciencehttps://rhisotope.org/2024-06 - A Novel way to save Rhinos - Wits Universityhttps://www.wits.ac.za/news/latest-news/general-news/20