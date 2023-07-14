ジャニーズは「深刻なスポンサー離れ」と報じられる通り、100以上あるスポンサー企業から切り捨てラッシュに直面しているようだ。【前編】国民栄誉賞作曲家の次男がジャニー喜多川氏からの性被害を告白 「8歳の時に自宅部屋で…」資生堂があらたに展開する高級メンズ化粧品のCMについて、木村拓哉のイメージキャラクター起用方針を白紙撤回した。そう報じた週刊文春によると、契約交渉のさなか、ジャニー喜多川氏の性加害問題