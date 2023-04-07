顔出しパネルと聞くと、やたら顔を出してみたくなる人、いないだろうか？偉人だったり特産品だったり、設置場所にちなんだ何かになり切ることが出来る不思議な穴。旅先の思い出に、ついつい顔を出してみたくなる。実は、私も。えっ、おたくも......？しかし、こんな顔出しパネルだったら、どうだろう？「ダイオウイカの顔出しパネル」らしい。だが、顔を出す穴はイカにはない。イカと人間の間にポッカリ空いている、空白部分だ。っ