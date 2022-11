イーロン・マスク氏によるTwitter買収が完了した後、複数の広告主がTwitterへの広告出稿を取りやめていることが報じられていましたが、マスク氏が「活動家グループが広告主に圧力をかけているためTwitterの収益は大幅に減少しています」とツイートし、この事実を認めています。Advertisers are already fleeing Twitter, according to Elon Musk | Mashablehttps://mashable.com/article/elon-musk-advertisers-flee-user-monetiza