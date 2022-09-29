グランフロント大阪にて「ハリー・ポッター」魔法ワールドとコラボレーションしたクリスマスイベント『Grand Wish Christmas 2022〜「ハリー・ポッター」魔法ワールドクリスマスへの招待状』を開催！期間中、館内各所には「ハリー・ポッター」魔法ワールドの世界観を表現した約13ｍのメインクリスマスツリー「Floating Magic Tree 浮遊する魔法の樹」やイルミネーションなどが登場します。まちを訪れるすべての人たちに、幻想的で