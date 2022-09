グランフロント大阪にて「ハリー・ポッター」魔法ワールドとコラボレーションしたクリスマスイベント『Grand Wish Christmas 2022〜「ハリー・ポッター」魔法ワールドクリスマスへの招待状』を開催!

グランフロント大阪「ハリー・ポッター」魔法ワールドクリスマスへの招待状

開催期間:2022年11月10日(木)〜12月25日(日)

開催場所:グランフロント大阪北館・南館・うめきた広場他、各所

グランフロント大阪にて「ハリー・ポッター」魔法ワールドとコラボレーションしたクリスマスイベント『Grand Wish Christmas 2022〜「ハリー・ポッター」魔法ワールドクリスマスへの招待状』を開催!

期間中、館内各所には「ハリー・ポッター」魔法ワールドの世界観を表現したクリスマスツリーやイルミネーションなどが登場します。

そのほか、「ハリー・ポッター」シリーズの物語を巡るスタンプラリーの実施や「ハリー・ポッター」モチーフのフラッグを掲載。

グランフロント大阪やうめきた広場外周に、幻想的で心温まる、魔法のようなひとときが広がるクリスマスイベントです☆

メインクリスマスツリー 「Floating Magic Tree 浮遊する魔法の樹」

実施期間:2022年11月10日(木)〜12月25日(日)

ライティングショー:平日17:00〜24:00、土日祝16:00〜24:00

点灯時間:毎時00分、20分、40分

※11月10日(木)はイベント開催の為、ライティングショー上演時間が19:00〜24:00に変更となります

展示場所:北館1Fナレッジプラザ

「ハリー・ポッター」魔法ワールドの物語に登場するモチーフが各所に散りばめられた約13mのメインクリスマスツリー「Floating Magic Tree 浮遊する魔法の樹」がナレッジプラザに登場。

期間中は、魔法ワールドのクリスマスパーティへの招待状から物語が展開する幻想的な光と音のライティングショーも毎日開催予定です。

まるで魔法にかけられたように空中を浮遊する不思議なツリーが、訪れる人々を魔法ワールドの世界へと誘う幻想的な空間が広がります。

また「Floating Magic Tree 浮遊する魔法の樹」はお昼と夜で違った楽しみ方ができるのもポイント。

お昼には、ツリーの正面にフォトフレームが登場。

思い出に残る1枚を撮影できます。

夜のライティングショーも見どころ満載!

ライティングショーでは、宙に浮遊する階段を行き交う不思議な足跡が現れるなど、幻想的な演出を楽しめます☆

Champagne Gold Illumination (シャンパンゴールドイルミネーション)

実施期間:2022年11月10日(木)〜2023年2月28日(火)

※「ハリー・ポッター」モチーフのイルミネーション装飾実施期間は12月25日(日)まで

点灯時間:毎日17:00〜24:00

場所:うめきた広場外周・けやき並木・北館西側歩道周辺樹木94本

電球数:約33万球

カラー:シャンパンゴールド

JR大阪駅前に広がる約1haにおよぶ「うめきた広場」の周辺やけやき並木、北館西側歩道の樹木94本に、シャンパンゴールド色のLED約33万球が上品に光り輝きます。

2022年はイルミネーション樹木内の16本に、「ハリー・ポッター」モチーフの特別な装飾が登場!

それぞれ場所毎に異なるモチーフがデザインされているので、まち歩きをしながら「ハリー・ポッター」モチーフのイルミネーション樹木を探すのもおすすめの楽しみ方です☆

「ハリー・ポッター」シリーズの物語を巡るスタンプラリー

実施期間:2022年11月10日(木)〜12月25日(日)

場所:グランフロント大阪・館内8か所

グランフロント大阪の館内8か所にて、「ハリー・ポッター」シリーズの物語を巡るスタンプラリーを実施。

映画「ハリー・ポッター」シリーズ全8作品のストーリーや、物語に登場する名言をおさらいしながら、館内に設置されたポイントを巡るスタンプラリーです。

「ハリー・ポッター」モチーフのフラッグ

実施期間:2022年11月10日(木)〜12月25日(日)

場所:南館せせらぎのみち

「ハリー・ポッター」の物語に登場するホグワーツ魔法魔術学校の4つの寮のエンブレム等がデザインされたフラッグ装飾が、南館せせらぎのみちに登場。

空間を彩り豊かに演出し、まるでホグワーツ魔法魔術学校の中にいるかのような気分を満喫できます。

「ハリー・ポッター」魔法ワールドの世界観を表現した全長約13mのクリスマスツリーやイルミネーションが登場するクリスマスイベント。

2022年11月10日(木)からグランフロント大阪にて開催されるクリスマスイベント『Grand Wish Christmas 2022〜「ハリー・ポッター」魔法ワールドクリスマスへの招待状』の紹介でした☆

