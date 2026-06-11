monolyst「第38回ものづくりワールド東京 製造業DX展」に出展

monolyst株式会社

製造業向けAIセールスプラットフォーム 「monolyst（モノリスト）」を提供するmonolyst株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：伊関 洋介、以下「当社」）は、2026年7月1日（水）～7月3日（金）に東京ビッグサイトで開催する展示会「第38回ものづくりワールド東京 製造業DX展」に出展します。

展示会概要[表: https://prtimes.jp/data/corp/158964/table/16_1_1c054194afb5dc9420b8e905a46513f3.jpg?v=202606111051 ]

◇出展概要

ものづくりワールド〔東京〕は、設計・製造、機械要素技術、DXなど複数の専門展で構成される国内最大級の製造業展示会であり、monolystは製造業DX展に出展します。

▼モノリストブース

＼商品情報と取引データのAI活用を推進するmonolyst（モノリスト）／

ブース：東京ビッグサイト 西4ホール W19-62 ／ 商売繁盛のシンボル「タヌキ」が目印

▼ブース見どころ

本展では、製造業・卸売業向けAIセールスプラットフォーム「monolyst（モノリスト）」を活用し、紙カタログ・紙帳票・Webサイト上の商品情報をAIで自動解析・データ化することで、転記作業にかかる手間とコストを90％削減、EC売上200％アップを実現する仕組みをご紹介します。

さらに、2026年にリリースしたばかりの新サービス「AIウェブスクレイパー」、「AI価格改定」を本展で初お披露目。「AIウェブスクレイパー」はWebサイト上の複雑な商品スペック表や特徴を瞬時にデータとして抽出しマスター構築を支援します。「AI価格改定」は、昨今の市場環境の変化で頻発する価格改定に対し、数千～数万点の商品価格をAIが一括改定し、Excelでの手作業による更新工数を大幅に削減します。

ぜひmonolystが提供する「製造業・卸売業におけるAI活用の未来」をご体感ください。

◇monolyst(モノリスト)とは

2025年4月より製造業向けAIセールスプラットフォーム「monolyst（モノリスト）」の提供を開始。本システムは、紙カタログからスペックや商品画像の取得・管理を行う商品情報管理システムを中心として、FAX AI解析、Web受注システム、市場価格調査、EC連携、売上分析などマルチプロダクトを展開。機械工具、建材、自動車・バイク部品の卸やメーカーへの導入が続々と進んでおり、導入実績は機械工具上場商社の30%※1、建材商社トップ10のうち2社※2に及ぶ。

※1 機械工具上場商社は日本産機新聞「機械工具上場商社2025年3月期決算」を参照

※2 建材商社トップ10はリフォーム産業新聞「建材・設備流通会社売上高ランキング2025」を参照

※五十音順。「monolyst」シリーズ導入企業様の一部を掲載しております。

社 名：monolyst株式会社

代表取締役：伊関 洋介

事業内容：製造業向けAIセールスプラットフォーム「monolyst」の企画・開発・運営・販売

設 立：2024年4月

本 社：〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂１丁目１９－９ 第一暁ビル 7F

企業URL：https://corp.mono-lyst.com