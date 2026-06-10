28卒学生の大学生活、優先順位は「学業」が最多。就活準備にも7割超が意識

株式会社キャリタス

株式会社キャリタス（本社：東京都文京区、代表取締役社長：新留正朗）は、2028 年 3 月卒業予定のキャリタス就活・学生モニター（現大学 3 年生、修士 1 年生）を対象に、 5月後半時点の就職意識や就活準備状況を尋ねました。

（調査期間：2026 年 5 月 22 日～29 日、回答数：1,001人）

＜ 主な内容 ＞＞

１．インターンシップ等（※）への参加意向 ・・・図表１

○オープン・カンパニーとインターンシップは「積極的に参加したい」が6割を超える

２．参加したい時期 ・・・図表２

○文理とも「8月」「9月」の参加希望が多いが、秋以降を予定する学生も少なくない

３．参加方針

○「少しでも興味があれば参加したい」62.7％⇔「じっくり選びたい」37.3％

４．参加企業の探し方

○探す際の軸は「興味のある業界や、それに近い企業」が文理とも約9割で最多

５．就活準備イベントへの参加意向

○「会場型」「オンライン形式」ともに約9割が今後の参加を予定

６．現時点で興味のある仕事・業界 ・・・図表３

○やりたい仕事「具体的にある」は3割、「なんとなくイメージはある」が約6割

７．興味を持ったきっかけ ・・・図表４

○文系「業界研究をして」、理系「大学入学前から志望」「ゼミや研究室で専門的に学んで」

８．就職活動に対する不安

○「とても不安」「やや不安」を合わせ9割以上が「不安がある」と回答（計93.6％）

９．大学生活について ・・・図表５

○現在の生活の中で優先していることは「学業」に集中。登校頻度は「週5日」が最多（33.3％）

詳細レポートはこちら：

https://www.career-tasu.co.jp/wp/wp-content/uploads/2026/06/202605_gakuseichosa2028.pdf

※「インターンシップ」に限定せず、オープン・カンパニー等も含めて尋ねた。

【調査概要】

調査対象 ： 2028年3月に卒業予定の大学3年生（理系は大学院修士課程1年生含む）

回答者数 ： 1,001人（文系634人、理系・学部生182人、理系・修士生185人）

調査方法 ： インターネット調査法

調査期間 ： 2026年5月22日～29日

サンプリング ： キャリタス就活 学生モニター2028

調査実施 ： 株式会社キャリタス／キャリタスリサーチ

図表１. インターンシップ等への参加意向

図表２. 参加したい時期

図表３. 現時点で興味のある仕事・業界

図表４. 興味を持ったきっかけ

図表５. 大学生活について