28卒学生の大学生活、優先順位は「学業」が最多。就活準備にも7割超が意識
株式会社キャリタス（本社：東京都文京区、代表取締役社長：新留正朗）は、2028 年 3 月卒業予定のキャリタス就活・学生モニター（現大学 3 年生、修士 1 年生）を対象に、 5月後半時点の就職意識や就活準備状況を尋ねました。
（調査期間：2026 年 5 月 22 日～29 日、回答数：1,001人）
＜ 主な内容 ＞＞
１．インターンシップ等（※）への参加意向 ・・・図表１
○オープン・カンパニーとインターンシップは「積極的に参加したい」が6割を超える
２．参加したい時期 ・・・図表２
○文理とも「8月」「9月」の参加希望が多いが、秋以降を予定する学生も少なくない
３．参加方針
○「少しでも興味があれば参加したい」62.7％⇔「じっくり選びたい」37.3％
４．参加企業の探し方
○探す際の軸は「興味のある業界や、それに近い企業」が文理とも約9割で最多
５．就活準備イベントへの参加意向
○「会場型」「オンライン形式」ともに約9割が今後の参加を予定
６．現時点で興味のある仕事・業界 ・・・図表３
○やりたい仕事「具体的にある」は3割、「なんとなくイメージはある」が約6割
７．興味を持ったきっかけ ・・・図表４
○文系「業界研究をして」、理系「大学入学前から志望」「ゼミや研究室で専門的に学んで」
８．就職活動に対する不安
○「とても不安」「やや不安」を合わせ9割以上が「不安がある」と回答（計93.6％）
９．大学生活について ・・・図表５
○現在の生活の中で優先していることは「学業」に集中。登校頻度は「週5日」が最多（33.3％）
詳細レポートはこちら：
https://www.career-tasu.co.jp/wp/wp-content/uploads/2026/06/202605_gakuseichosa2028.pdf
※「インターンシップ」に限定せず、オープン・カンパニー等も含めて尋ねた。
【調査概要】
調査対象 ： 2028年3月に卒業予定の大学3年生（理系は大学院修士課程1年生含む）
回答者数 ： 1,001人（文系634人、理系・学部生182人、理系・修士生185人）
調査方法 ： インターネット調査法
調査期間 ： 2026年5月22日～29日
サンプリング ： キャリタス就活 学生モニター2028
調査実施 ： 株式会社キャリタス／キャリタスリサーチ
図表１. インターンシップ等への参加意向
図表２. 参加したい時期
図表３. 現時点で興味のある仕事・業界
図表４. 興味を持ったきっかけ
図表５. 大学生活について