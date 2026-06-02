台北、2026年6月2日 /PRNewswire/ -- 世界をリードするコンピューターブランドGIGABYTEは、世界最大級のIT・コンピューティングの国際見本市「COMPUTEX 2026」において、BC賞（COMPUTEX 2026 Best Choice Award）およびレッドドット・デザイン賞（Red Dot Design Award）を受賞したモデルを中心に、AIゲーミング・ノートパソコンのラインアップを発表しました。今回の展示の目玉となったGIGABYTE独自のAIエージェント「GiMATE」の最新版は、ゲーム、制作、生産性向上など、日常的な操作をより直感的に行えるようになりました。注目のモデルには、旗艦モデルのAORUS MASTER 16、多目的に使用できるマルチタスクPCのGIGABYTE AERO X16、Copilot+ PC、ゲームとAIコンピューティング向けのGIGABYTE GAMING A16 PROなどがあります。



GIGABYTE、COMPUTEX 2026にて受賞歴のあるAIゲーミングノートPCと革命的なGiMATEアップデートを発表



GIGABYTEはパフォーマンスを個人用に最適化し、日常的な使い勝手の向上をねらいとして設計された新機能でGiMATE体験を最大化します。今回のアップデートには、ゲームプレイや映画コンテンツとリアルタイムで照明を同期させる、斬新なRGBミュージックモードを搭載したRGB Fusion 3.0、映画、レーシング/FPS、電子ペーパーモードといったシナリオベースのディスプレイプリセットを提供するAI Visual、ユーザーがより柔軟にパフォーマンスと電力効率のバランスを取ることができるよう強化されたCustomize Mode などが含まれます。NVIDIAとの共同開発となるGiMATE Creator は、NVIDIA NVFP4量子化技術を活用することでRTX™ 50シリーズノートPC GPU上の生成AIの処理効率を大幅向上し、高度なAIモデルのより高速かつ実用的が実行を実現しました。

商品構成の中心となるAORUS MASTER 16は、COMPUTEX BC賞（Best Choice Award）を受賞した究極のパフォーマンスを誇る旗艦ノートPCモデルです。AMD Ryzen™ 9 9955HX3DプロセッサーとNVIDIA® GeForce RTX™ 5090 Laptop GPUを搭載しており、19mmの超薄型筐体でハイエンドのゲーミングとAI機能を実現します。このシステムは最新のGiMATEスイートに完全に対応しており、より直接的なGPU制御向けMUXスイッチにも対応しています。WINDFORCE INFINITY EXによる冷却を採用したことで、高負荷時でもパフォーマンスを維持できるようになり、最大230Wのシステム電力に対応し、長時間のセッションでも安定した低ノイズ出力を実現します。

また、レッドドット・デザイン賞（Red Dot Design Award）を受賞したGIGABYTE AERO X16も展示されています。これは、Copilot+ PCは12GB VRAMを搭載したRTX™ 5070 Laptop GPUによってDLSS 4.5でAAAゲーム画質を向上し、優れた大規模言語モデルの効率性改善に向けた設計となっています。GIGABYTE GAMING A16 PROは、AIを駆使するゲーマーを対象としており、19.45mmの洗練された薄型筐体にRTX™ 5080 Laptop GPUを搭載し、より強力なパフォーマンスを持続的に発揮します。また、180°開閉するフラットヒンジにより、高負荷のゲームと共同作業のシームレスな切り替えも可能です。

ノートパソコンのフルラインナップをご覧いただくには、Nangang Exhibition Center Hall 1の4階にあるGIGABYTE消費者向けM0520番ブースまでお越しください。詳しくは公式サイトをご覧ください：

https://bit.ly/COMPUTEX_2026_GIGABYTE_Consumer_ww_aipc

（日本語リリース：クライアント提供）

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