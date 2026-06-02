株式会社florblitalは、2026年5月14日(木)より、AI・エージェント時代に向けた情報整理を経営視点でサポートする伴走型相談サービスの提供を開始いたしました。追加投資不要で、既存のMicrosoft 365を活用しながら、中小企業の社長と共に「整えるべきこと」を明確にする伴走支援を提供します。





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▼初回60分・完全無料(毎月3社限定) 売り込みなし

サービス紹介ページ： https://www.dxshift.jp





「AIを使えば仕事が楽になる」と聞いて、何かツールを試した。でも、思ったほど変わらなかった――そのような経営者が増えています。

原因はツールの問題ではありません。AIは、整理された情報がないと力を発揮できない。担当者の頭の中にある手順、バラバラなExcelファイル、言語化されていない承認ルール――これがある限り、どんなAIツールを導入しても結果は出ません。

そして、これは「今だけの話」ではありません。AIの進化はもう一段、次のフェーズに入ろうとしています。









■第1フェーズ(現在)：AIに「聞く」時代――それでも整理が必要





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ChatGPTや Microsoft Copilot に代表される現在のAIは、「質問すると答えが返ってくる」ツールです。文章を書く、要約する、調べる――こうした処理を高速で行ってくれます。

しかし、ここでも壁があります。





【AIが得意なこと】

大量テキストの要約・分類・変換

過去データからのパターン認識

定型的な文章生成・翻訳

情報の検索・照合・突合





【AIが苦手なこと】

フォーマットが統一されていないデータの処理

暗黙知・口頭ルールが前提の業務

例外処理・イレギュラー対応

「なんとなくこうしている」の解読





中小企業の現場にあるのは、ほぼ全部「AIが苦手な状態」です。社内の情報がデータ化・ルール化されていなければ、AIは「使えるツール」になりません。









■第2フェーズ(近い将来)：AIが「作業をやる」時代――整理されていないと対応不可に





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AIの次の進化は、「エージェント」と呼ばれる領域です。エージェントとは、人間が指示を出すと、AIが自律的に複数の作業を組み合わせて実行するしくみです。

たとえば、こんな指示が現実になります。





「先月の売上データをまとめて、課題のある担当者に個別でフィードバックメールを送っておいて」

「新しいスタッフの研修スケジュールを組んで、必要なマニュアルと一緒に送っておいて」

「在庫が一定を下回ったら自動で発注して、担当者に報告しておいて」





これは夢の話ではなく、すでに一部の企業で動き始めています。しかしエージェントが「作業を実行する」ためには、前提条件があります。





【エージェントが動くための前提】

売上データが一元管理されている

業務フローがルール化されている

判断基準が言語化されている

情報がデータとして存在している





【整理されていないと起きること】

Excelが乱立していてどれが正しいかわからない

「この場合はどうする？」をAIが判断できない

承認・例外処理が属人化していてAIが止まる

紙・口頭・頭の中にある情報はAIが読めない





整理されていない会社は、エージェントに何も任せられません。せっかくAIが「やります」と言っても、渡せる情報がない状態になります。









■だから今、社長がMicrosoft 365で整理する必要がある





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この整理は、現場の仕事ではありません。どの業務をルール化するか。どこにデータが散らばっているか。何を優先して整理するか――これを判断する権限と責任は、社長にしかありません。

そして、整理のための環境はすでに手元にあります。Microsoft 365です。

多くの中小企業がすでにMicrosoft 365を導入していますが、TeamsとメールとExcelしか使っていないケースがほとんどです。しかし Microsoft 365には、データ整理に必要なツールがすべて揃っています。





【SharePoint】

データ整理での役割 ：OneDrive 社内文書・マニュアル・データを一元管理。

バラバラなファイルを集約する

エージェント時代への効果：AIが参照できる「唯一の正しい情報源」になる





【Power Apps】

データ整理での役割 ：ExcelやAccessの入力作業を などへ要確認。

フォーマットを統一し、データを構造化する

エージェント時代への効果：AIが読み取れる形式でデータが蓄積される





【Power Automate】

データ整理での役割 ：承認フロー・通知・転記などのルール業務を自動化。

判断基準を明文化する

エージェント時代への効果：エージェントが引き継げるフロー設計の土台になる





【Teams】

データ整理での役割：情報共有・意思決定の場をチャットに集約。口頭・メール散在を防ぐ

エージェント時代への効果：会話ログがデータとして残り、AIが文脈を参照できる





【Power BI】

データ整理での役割 ：散在するデータを可視化・集約。

経営判断に必要な指標を一画面に

エージェント時代への効果：AIが分析・提案するための「整ったデータ基盤」になる





つまり、Microsoft 365を使いこなすこと自体が、AI・エージェント時代への最短の準備になります。追加投資は不要です。今持っているツールを、正しい順番で使い始めるだけです。

ただし、どこから手をつけるか、何を優先するか――この判断を現場に任せていては、またツールだけ入って誰も使わない状態になります。社長が方向を決めて、初めて動き出します。









■サービス概要

株式会社florbital(本社：東京都中央区、代表取締役：小林竜也)は、こうした「整理不足」を経営視点で解消する伴走型相談サービスを提供しています。ツールは売りません。開発もしません。社長と一緒に「やること・やらないこと」を決めるだけです。





【まずは無料壁打ちセッション】

費用：無料(毎月3社限定)

内容：60分×1回 課題整理・方向性確認

URL ： https://www.dxshift.jp





まず、60分だけ話してください。

「AIを活用したいが、何から手をつければいいかわからない」という社長こそ、ぜひ。

費用ゼロ。売り込みなし。毎月3社限定。





【月次伴走プランをご希望の方】

費用 ：月額30,000円(税抜)

内容 ：月2回のセッション(各60分)＋チャットサポート＋

半年ごとの進捗レポート

使用ツール：Microsoft Teams









■支援実績(抜粋)

【製造業(社名非公開・愛知県)】

課題 ：マニュアル検索に毎回15分かかっていた

支援内容：Power Appsでマニュアル管理アプリを構築

成果 ：検索時間 15分→3分





【塗料業社名非公開・福岡県】

課題 ：人事評価集計に毎回40時間を要していた

支援内容：Power Appsで評価システムを仕組み化

成果 ：集計工数 約90％削減(40h→4h)





【製造業社名非公開・東京都】

課題 ：棚卸作業に毎月5時間かかっていた

支援内容：二次元コードで仕組み化

成果 ：棚卸作業 約90％削減(5h→30分)





※ いずれも、ツールを入れる前に「何をどう整理するか」を社長と一緒に決めたことが出発点です。









■会社概要

社名 ： 株式会社florbital

代表取締役： 小林 竜也

所在地 ： 〒103-0012

東京都中央区日本橋堀留町1-11-10 堀留ファーストビル7F

設立 ： 2006年12月11日

資本金 ： 1,000万円

従業員数 ： 14名(2026年6月現在)

事業内容 ： システム開発、Power Platform関連サービス(教育・コンサルティング)、

デザイン制作、印刷・販促物企画制作









※ Microsoft、Microsoft 365、Power Platform、Power Apps、Power Automate、Power BI 及び関連する名称並びにそれぞれのロゴは、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。