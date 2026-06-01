株式会社パソナふるさとインキュベーションが運営する、「ハローキティ」をテーマにした３つの施設「AWAJI HELLO KITTY APPLE LAND」では、ハローキティの写真映え抜群な人気コンテンツをお得に楽しめる期間限定プラン『ハローキティの映え旅プラン』を7月2日（木）より提供。6月1日（月）より予約受付を開始いたします。

本プランは、“かわいい写真を撮りたい！”という方にぴったりな、女子旅にもおすすめの特別プラン。ハローキティのぬいぐるみに囲まれたフォトジェニック空間がSNSで大人気のメディアアート＆レストラン「HELLO KITTY SMILE」の入場券に加え、約15mの巨大なリンゴの中で、ハローキティの夢の中をモチーフにした大迫力の360°シアターをお楽しみいただけるハローキティのりんごのおうち「HELLO KITTY APPLE HOUSE」入場券、さらに夏に大人気のハローキティの形を したポプシクルや、ショップで利用可能な500円割引券がセットになっています。海を背景にポプシクルを持って撮影したり、幻想的な空間で思い出の一枚を残したりと、ハローキティの世界観を満喫できる贅沢なプラン。自分史上最大級のかわいい写真を撮影に、ご友人と、ご家族と、お誘いあわせの上是非ご来場ください♪ ハローキティに溢れた各施設で素敵な思い出をシェアしましょう！

■『ハローキティの映え旅プラン』 概要

期間： 7月2日（木）～10月31日（土） ※6月1日（月）より予約販売開始 営業時間： 【HELLO KITTY SMILE】 定休日：火曜日 平日 ／11：00～19：00（最終入場18：00） 土日祝／10：00～19：00（最終入場18：00） 【HELLO KITTY APPLE HOUSE」】 定休日：水曜日 11：00～17：00 ※営業時間については時期によって変更になる場合がございます。詳しくは公式HPをご覧ください。 内容： 大人気の下記内容が含まれたセットプラン ・メディアアート＆レストラン「HELLO KITTY SMILE」の入場券 ・ハローキティのりんごのおうち「HELLO KITTY APPLE HOUSE」の入場券 ・「HELLO KITTY SMILE」ポプシクル ・「HELLO KITTY SMILE」ショップ500円割引券 料金： 大人／3,100円 、子ども／2,100円 ※税込価格 予約： アソビュー（https://www.asoview.com/base/159613/） 楽天トラベル（https://experiences.travel.rakuten.co.jp/experiences/60408） いこーよ（https://iko-yo.net/facilities/108867） 問合わせ： HELLO KITTY SMILE（株式会社パソナふるさとインキュベーション運営）TEL 0799-70-9037

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